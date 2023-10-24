Son dakika haberi Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü karşı şeride geçtikten sonra devrildi. Kazada yaralanan 38 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, 38 kişi yaralandı.
Muş-Bursa seferini yapan B.D. yönetimindeki yolcu otobüsü, Gürün-Pınarbaşı karayolunun 70. kilometresinde karşı şeride geçerek devrildi.
OTOBÜSTE SIKIŞAN YOLCULAR KURTARILDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.
YARALILAR HASTENELERE KALDIRILDI
Yaralılar Kayseri'deki hastanelere kaldırıldı. 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.