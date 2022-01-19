Kayseri'de korkutan deprem

Son dakika deprem: Kayseri'de bir deprem daha meydana geldi

İHA

Kayseri’de dün gece saatlerinde 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremle sallanan Sarıoğlan ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nde yapılan ölçümlere göre ilçede, 3 büyüklüğünde deprem oldu.

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