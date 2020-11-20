Kaynana damat kavgasında bıçaklama!

DHA

İstanbul Esenyurt'ta, İstiklal Mahallesi Arslan Sokak'ta kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. İddiaya göre, Muhammet Ş., kaynanası Nermin G. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Ş. mutfaktan aldığı bıçakla Nermin G.'nin üzerine yürüdü. Bu sırada Nermin G., kendini korumak isterken aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı.

YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre yakınlarının bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BIÇAKLAYAN DAMAT TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Muhammet Ş. ise polis merkezine götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Muhammet Ş., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nermin G.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.