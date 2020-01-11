İHA

İstanbul Sarıyer Kilyos açıklarında bir balıkçı teknesi ile Rus bandıralı tankerin çarpışmasıyla meydana gelen deniz kazasında kaybolan 3 balıkçının arama kurtarma çalışması başladı.

3 KİŞİ KURTARILMIŞTI, 3 KİŞİ KAYIP

İHA'da yer alan habere göre kaza sonucunda batan balıkçı teknesinde 3 kişi kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu. Bunun sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi su dalgıç ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti dalgıçları su altı arama ve kurtarma çalışmalarını gün boyu sürdürmüştü.

GÜN AĞARINCA ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

Dün gece saatlerinde karanlığın iyice çökmesiyle ara verilen çalışmalar gün ağarmasıyla tekrar başladı. Kaybolan 3 balıkçının su altında arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti ekipleri çalışmaya başladı.