Katar Emiri Ankara'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi resmi törenle karşılıyor. İkili görüşme ile Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza töreni düzenlenecek ve resmi yemek verilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi resmi törenle karşılıyor.
İkili görüşme ile Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10. Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza töreni düzenlenecek ve resmi yemek verilecek.
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesinin 10. Toplantısı'nda ekonomik, kültürel ve savunma alanlarında 9 yeni anlaşma imzalanacağını belirtmişti.
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