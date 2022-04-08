Kastamonu'da sel faciası! 1 kişi hayatını kaybetti

İHA

Son dakika... Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Saltuklu köyü mevkiinde etkili olan kuvvetli yağış ile birlikte sel meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, sel suları ile birlikte çay üzerinde vatandaşlar bir cansız beden gördü. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi sevk edildi.

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri bölgeye gelene kadar cansız beden sel sularıyla birlikte bir süre sürüklendi.

DRONE İLE YERİ TESPİT EDİLDİ

Bölgeye giden JAK ekipleri, drone ile hayatını kaybeden kişinin yerini tespit etmeye çalıştı. Tespitin ardından sudan çıkartılan cansız beden, otopsi yapılmak üzere Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede ölen kişinin Saltuklu köyünde ikamet eden 60 yaşındaki D.T. isimli kadın olduğu ve sel sularıyla birlikte kadının bir süre sürüklendiği belirlendi. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.