Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınına ilişkin, "Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

AA'da yer alan habere göre Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun Cumhuriyet Başsavcılığına sunulduğunu bildirdi.

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Tunç, şunları kaydetti: "Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Bu elim faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum."

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8 ŞÜPHELİ TAHLİYE EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre de yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alınırken, otelin sahibi Halit Ergül, eşi Emine Ergül ve kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu ile birlikte Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Sedat Gülener, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ile otel yöneticileri ve çalışanlarının da aralarında olduğu toplam 28 kişi tutuklandı.

Soruşturmada tutuklu olan şüphelilerin avukatları Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na tutukluluk kararlarına itirazda bulundu. İtirazları değerlendiren mahkeme, otelin mutfak çalışanları ile kafe sahibinin de aralarında bulunduğu 8 kişinin tahliyesine karar verdi. Soruşturma kapsamında 20 tutuklu kaldı.