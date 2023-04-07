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Pendik'te otomobildekilere silahlı saldırı : 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Pendik'te park halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Dehşet dolu anlarda 1 kişi de yaralandı. Saldırıda kapüşonla gizlenen katil zanlısı ise kayıplara karıştı

Giriş: 07.04.2023 - 10:51 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Pendik'te silahlı saldırı düzenlendi: 1 kişi hayatını kaybetti
DHA

Pendik'te park halindeki otomobilde oturanlara düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre olay dün saat 14.00 sıralarında Pendik'te yaşandı. Cadde üzerindeki boş arazide güvercin besleyen 41 yaşındaki Sefer Acar, arkadaşı Murat Özgani ile birlikte park halindeki otomobilde oturuyordu.

ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Bir süre sonra yaya olarak otomobilin yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, Acar ve Özgani'ye tabancayla ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Murat Özgani ve Sefer Acar ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sefer Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÜVERCİN BESLERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Sefer Acar'ın kuzeni Şahin Acar, "Burada amcamın oğlu araçta vakit geçiriyor. Oruçlu kendisi iftara kadar vakit geçiriyor. Burada kuş uçuruyor her zaman. Arkadaşıyla beraber burada otururken hiç tanımadığı bir kişi kapüşonlu bir şekilde aracın arkasından ateş ediyor. Yaya olarak gelip yaya olarak kaçıyor. Herhangi bir düşmanı olup olmadığını bilmiyoruz" dedi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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