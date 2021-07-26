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Merkez Bankası, temmuz ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini yayımladı. Buna göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 76.7 seviyesinde gerçekleşti.

Kapasite kullanımındaki artış geçen yılın aynı ayına göre ise 6 puan oldu.

Temmuzda mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 76.4 seviyesine çıktı.