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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün Marmara Denizi tabanında 10 ay boyunca veri kaydeden deniz dibi sismometrelerin verileri incelenerek, Marmara Bölgesi'ndeki olası depremlerin yerleri ve büyüklüklerine dair bilgi elde edilmesi hedefleniyor.

Rasathane'den yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Japon bilim insanları ile yaptığı işbirliği kapsamında Marmara Denizi'nin tabanına yerleştirilen 8 deniz dibi sismometresi (OBS) ile 10 ay boyunca sismik veri topladı.

Bu doğrultuda Marmara Denizi'nin 145 metre ila 1269 metre arasında değişen derinliklerinden veri toplayan sismometreler, TÜBİTAK Marmara Gemisi aracılığıyla toplanarak bir araya getirildi.

Rasathane, deniz altı sismometrelerinden elde ettiği verilerle Marmara Denizi içindeki fay hattının özellikle İzmit Körfezi segmentindeki hareketlerinin analizine başladı. Analiz sonucunda bölgedeki olası depremlerin yerleri ve büyüklükleri hakkında detaylı bilgi elde edilmesi amaçlanıyor. "ARAŞTIRMALARIMIZI TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYORUZ" Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Türkiye nüfusunun büyük bir kısmını ilgilendiren Marmara Bölgesi'nden deniz altı sismometreleriyle veri alabilmenin gururunu yaşadıklarını kaydederek, "Dünyada çeşitli örnekleri olan ancak ülkemizde yaygın olmayan deniz çalışmalarını Marmara Denizi tabanında gerçekleştiriyoruz. Enstitü olarak, sismik aktivite potansiyelinin yüksek olduğu Marmara Bölgesi'nin deprem riskini daha iyi anlamak için araştırmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. ​​​​​​​