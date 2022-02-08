Federal Parlamento oturumuna çevrim içi katılan Trudeau, “Ottawa halkı, kendi mahallelerinde taciz edilmeyi hak etmiyor. Sokak köşesinde uçan bir gamalı haç ya da bir konfederasyon bayrağının doğasında var olan şiddetle karşı karşıya kalmayı hak etmiyor. Kanadalılar bu değil. Bu salgın kısıtlamaları sonsuza kadar sürmez." ifadesini kullandı.