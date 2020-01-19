19 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tokat'ta, önceki gece Beybağı Mahallesi Fatih Camii'nin karşısında bulunan lojmanda kan donduran bir olay meydana geldi. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde mühendis olarak görev yapan Mustafa Uzun, saat 21.30 sıralarında eve geldi. Zile bastı ancak kapıyı açan olmadı. Eşine telefonla da ulaşamayınca çilingir çağırdı.
EŞİNİ VE OĞLUNU CANSIZ BULDU
DHA'da yer alan habere göre çilingir yardımıyla içeri giren Mustafa Uzun, eşini mutfakta doğal gaz borusunu asılı halde, özel bir okulda 4'üncü sınıf öğrencisi olan oğlu Kayra'yı da yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrasında cesetler, Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
EŞİNE "EVE GEÇ GEL" DEMİŞ
Daha önce kentteki 23 Nisan Anaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan Tuğba Uzun'un, 3 ay önce Tokat Devlet Hastanesi Anaokulu'na Müdür Yardımcısı Vekili olarak atandığı öğrenildi. Anksiyete bozukluğu için ilaç tedavisi gördüğü bildirilen Tuğba Uzun'un cuma günü karne töreni için oğlu Kayra´nın okuluna gittiği, karnesini alan oğlunu alıp, eve geldiği, eşi Mustafa Uzun´u telefonla arayarak, "Evde temizlik yapacağım saat 21.00´dan sonra gel" dediği öğrenildi.
OĞLUNU 12 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ
Yapılan araştırmalar sonunda anne Tuğba Uzun'un, oğlu Kayra´yı ekmek bıçağı ile 12 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini astığı belirlendi. Okulda başarılı bir öğrenci olan Kayra'nın karnesiyle birlikte takdir belgesi aldığı bildirildi. Tokat Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri devam eden anne ve oğlunun yarın Sivas´ta toprağa verileceği kaydedildi.
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