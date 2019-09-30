30 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'in Buca ilçesindeki Kuruçeşme Mahallesi'nden dün öğle saatlerinde, Tuğçe Baran'ın (22) evinden silah sesini duyan ve kısa süre sonra bir kişinin kaçtığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Baran'ı başından vurulmuş halde buldu.
BAŞINDAN VURULDU KURTARILAMADI
DHA'da yer alan habere göre yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Baran, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Baran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuğçe Baran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
POLİS MOBESE KAMERALARINI İZLEDİ
Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Çevredekilerin silah sesinin ardından bir kişinin evden kaçarak uzaklaştığı bilgisi üzerine polis şüphelinin belirlenip yakalanması için evin yakınında bulunan güvenlik ve MOBESE kameralarını da incelemeye aldı.
"ŞAKA YAPARKEN YANLIŞLIKLA VURDUM"
Kaçan kişinin, genç kızın arkadaşı Emre K. olduğu belirlendi ve saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Emre K.'nın, polise verdiği ilk ifadede, "Tabancayla şaka yapmak isterken yanlışlıkla vurdum. Tuğçe'yle aramızda hiçbir sorun yoktu" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!