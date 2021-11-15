Kan donduran infazda katiller belli oldu!

HABERTURK.COM

Türkiye önceki gün korkunç bir silahlı saldırıya tanık oldu. İstanbul Bağcılar'da bir oto galeride meydana gelen olayda, Cemal Dündar (40) ve oğlu Engin Dündar (16) ile akrabaları olduğu belirtilen Polat Dündar (32) husumetli oldukları saldırganlar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Korkunç olayın ardından da saldırganların kayıplara karıştığı kaydedildi. Emniyet güçleri ise faillerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre de zanlıların kimlikleri tespit edildi. Buna göre olayla ilgili olarak alınan ifadeler ve kamera çalışmalarına istinaden şüpheli şahısların Tahsim B., Hüseyin B., Hasan B., Diyar B., Fesih B. ve araç şoförünün de Şehmus A. olduğu belirlendi. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin evlerinde ise 4 adet 9 mm fişek, 1 adet çelik yelek ve 1 adet kamera kayıt cihazı bulundu. Saldırganların yakalanması için çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.