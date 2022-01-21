Kamyon sıkıştırdı! Parmaklarını topladı!

İHA

İstanbul, Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi’nde dün saat 12.30 sıralarında akılalmaz bir olay meydana geldi. İddialara göre, Bayram Toprak, park halindeki otomobilinin yanına gelerek kapısını açtı. Toprak, otomobilin kapısını açtığı anda seyir halindeki kamyon aracın kapısına vurdu.

İKİ PARMAĞI YERE DÜŞTÜ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Toprak’ın otomobil ile kamyon arasında sıkışan 2 parmağı koparak yere düştü. Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken Toprak ve mahalleli kopan 2 parmağı yerden topladı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yaralanan sürücü mahalleli tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Bayram Toprak otomobiline binmek istediği sırada kamyonun kapıya çarpması görülüyor. Toprak çarpmanın etkisiyle kopan parmaklarını yerden topluyor. Mahalleli kazayı görerek Toprak’ın yardımına koşarken kamyon sürücüsü olay yerinden kaçıyor.

"KAÇMASI İNSANLIK DIŞI BİR HAREKET"

Parmakları kopan sürücünün amcasının oğlu Celal Toprak, “Amcamın oğlu arabayı park ediyor. Arkasından tam aşağı doğru inerken, sol eliyle arabayı açarken kamyon vuruyor. İki tane parmağını yerinden koparıyor ve durmadan kaçıyor. Sağ işaret parmağı ve baş parmağını koparıyor. Şu an hastanede tedavisi sürüyor. Parmakları mevcut. Kazadır, kimse kaza yapmak istemez ama kaçması insanlık dışı bir hareket” diye konuştu.