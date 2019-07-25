Adana'nın Yüreğir ilçesi Kışla Caddesi'nde bu sabah saatlerinde, kahvede oturanların üzerine beyaz renkli bir araçtan ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.