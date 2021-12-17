Kahvehane ve tekel bayisine kurşun yağdırdılar!

DHA

Korkunç olay dün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde bir otomobilin içinden kıraathaneye 3 el, tekel bayiine de 28 el ateş açıldı.

DHA'nın haberine göre, sabah iş yerini açmaya gelen esnaf, iş yerinin kurşunladığını görünce polis ekiplerine haber verdi. Polis, iş yerini kurşunlayan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

"28 EL ATEŞ ETTİLER"

Tekel bayii sahibi Çetin Çelik, "Gazi Mahallesi'nde burada büfe işletiyorum. Gece saat 03.00 sıralarında beyaz bir otomobil iş yerimize ve karşı kıraathaneye 3 el bizim iş yerine 28 el ateş etmişler. Neden olduğunu bilmiyoruz. Bu olaylar son zamanlarda burada artmaya başladı. Esnaf olarak bu konuda rahatsızız. İçeride dolaplar zarar görmüş. Kimseyle hiçbir husumetimiz yok. Sabah dükkan açıp akşam kapatıyoruz. Kendi halimizde insanlarız. Zevkine mi yapıldı yoksa başka bir amaçla mı hiç bilmiyoruz. Camlar hep parçalandı. İçeride nerden baksanız 45-50 bin lira civarında zararımız var. Tekel olduğu için pahalı ürünler var. Bu bölgede olaylar çoğaldı. Bu konuda yetkililerin üzerinde durması gerekiyor." dedi.

KURŞUNLAMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan iş yerinin kurşunlama anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir otomobil ile caddeden geçildiği ve silahla iş yerine doğru ateş açıldığı görüldü.