DHA

Antalya'da, dün saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Akdeniz Kavşağı'nda yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi. Özel bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışmanlık yapan Nazlı Ödevci, iş çıkışı yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada D.T. yönetimindeki otomobil, Nazlı Ödevci'ye çarptı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ödevci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çevresinde sevilen biri olduğu belirtilen Nazlı Ödevci'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. Acı haber genç kızın yakınlarını gözyaşına boğdu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.