"1 ŞUBAT'TA MEMLEKETİME GELDİM, CEHENNEM GİBİYDİ"

Londra'da yaşayan ve 1 Şubat'ta köyüne tatile gelen Bedran Bedo Cullu, o anları anlattı. Cullu şunları söyledi: "Normalde Londra'da yaşıyorum, depremden 5 gün önce Türkiye'ye memleketime geldim. Normalde 9 Şubat'ta dönmek üzere gelmiştim. Deprem günü cehennem gibiydi. Önce uykudan kalktığımız zaman büyük bir ses duyduk. Neyin ne olduğunu anlamadık. Öyle bir sarsıntı yaşadık ki anlatamam. 3 şekilde oldu, önce sağa sola salladı, sonra öne arkaya, daha sonra olduğu yerde zıplatan bir depremdi."