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inanılmaz görüntüler! Kahramanmaraş'ta bir köyde daha tarlalar yarık ile ikiye bölündü - Son dakika deprem haberleri

Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta bir köyde daha inanılmaz görüntü!

Deprem felaketini yaşayan Kahramanmaraş'ta bir çarpıcı görüntü daha ortaya çıktı. Kentin Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli köyünde tarlalar bir yarık ile ikiye bölündü. Bu noktalardaki evler ise yerle bir oldu

Giriş: 16.02.2023 - 10:09 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında oluşan yarık Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli köyünü ortadan ikiye böldü.

  • DHA'da yer alan habere göre tarlaları da ayıran yarık köyün içinden geçerek ilerledi. Yarığın üstündeki evler yerle bir oldu. Bir çizgi gibi köyü bölen yarık havadan da görüntülendi.

  • Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli köyünde buğday tarlasını ortadan ikiye bölen yarık oluştu.

  • Metrelerce uzunlukta devam eden fay kırığı vatandaşları ise tedirgin etti. Pazarcık-Narlı civarından başlayarak Çelikhan'a doğru, daha sonra da Kırıkhan civarından Türkoğlu'na doğru devam eden fay kırığı havadan görüntülendi. Kilometrelerce uzunlukta olan kırık depremin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

  • "1 ŞUBAT'TA MEMLEKETİME GELDİM, CEHENNEM GİBİYDİ"

    Londra'da yaşayan ve 1 Şubat'ta köyüne tatile gelen Bedran Bedo Cullu, o anları anlattı. Cullu şunları söyledi: "Normalde Londra'da yaşıyorum, depremden 5 gün önce Türkiye'ye memleketime geldim. Normalde 9 Şubat'ta dönmek üzere gelmiştim. Deprem günü cehennem gibiydi. Önce uykudan kalktığımız zaman büyük bir ses duyduk. Neyin ne olduğunu anlamadık. Öyle bir sarsıntı yaşadık ki anlatamam. 3 şekilde oldu, önce sağa sola salladı, sonra öne arkaya, daha sonra olduğu yerde zıplatan bir depremdi."

  • "Çok değişik bir şeydi. Dışarıya kendimizi attığımız zaman hala devam ediyordu. Dışarıda zifiri karanlık vardı, göz gözü görmüyordu. Kendi ellerimizle sevdiklerimizi enkazdan çıkardık. Daha sonra günler boyu vefat haberi aldık. 20 Şubat'a kadar burada yaralarımızı sarmaya çalışacağım. Bu durumda köylülerimi, akrabalarımı, dostlarımı bırakma gibi bir düşüncem olmadı."

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