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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kağıthane'de trafik kazası! Ölü ve yaralılar var | Son dakika haberleri

        Kağıthane'de trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

        Kağıthane'de 2 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 17:07 Güncelleme: 11.05.2025 - 17:41
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        Kağıthane'de trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
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        Kağıthane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yayaların arasına daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaza saat 16.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi Bakkal Sokak üzerinde meydana geldi. Sürücüsü Osman K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LAA 224 plakalı minibüs, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Freni boşalan minibüs, park halindeki 34 HMS 673 plakalı otomobile çarparak durdu.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde kaldırımda yaya olarak bulunan Elif Ö.,(44), Ayşegül S.(52) ve H.Ç.Ö.'nün(9) ağır yaralandıkları, Mesut Kılıç'ın(51) ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araç sürücüsü Osman K.'de yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mesut Kılıç'ın cenazesi ise polis ekiplerinin bölgedeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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