Kağıthane'de trafik kazası! Ölü ve yaralılar var | Son dakika haberleri

Kağıthane'de trafik kazası! Ölü ve yaralılar var | Son dakika haberleri

Kağıthane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yayaların arasına daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.

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Kaza saat 16.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi Bakkal Sokak üzerinde meydana geldi. Sürücüsü Osman K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LAA 224 plakalı minibüs, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Freni boşalan minibüs, park halindeki 34 HMS 673 plakalı otomobile çarparak durdu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde kaldırımda yaya olarak bulunan Elif Ö.,(44), Ayşegül S.(52) ve H.Ç.Ö.'nün(9) ağır yaralandıkları, Mesut Kılıç'ın(51) ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araç sürücüsü Osman K.'de yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mesut Kılıç'ın cenazesi ise polis ekiplerinin bölgedeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.