Son dakika haberi: Kadir Şeker davasında sıcak gelişme! Kadir Şeker tahliye oldu mu?

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Konya'da yaşanan olayda mahkeme, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu sanık Şeker, 5 Temmuz'da yine tutuklu olarak hakim karşısına çıkacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Konya’da, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Kadir Şeker, cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

Yerel mahkeme, Kadir Şeker'e "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verirken, bu cezayı indirimle 12 yıl 6 aya düşürdü. Verilen bu karara yapılan itirazın ardından dosya İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Yapılan itirazı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Şeker'in aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu ve kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

MEŞRU MÜDAFAA SAYILMADI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan tebliğnamede, suçta kullanılan bıçağın öldürmeye elverişli olması, hedef alınan vücut bölgesi ve darbenin şiddeti birlikte değerlendirildiğinde, Kadir Şeker'in eylemine bağlı olarak ortaya çıkan kastın öldürmeye yönelik olduğuna, Şeker'in savunmalarının öldürme kastı bulunmadığına, ilgili madde kapsamında kalan "yaralama sonucu ölümün meydana gelmesi" suçunu oluşturduğuna ilişkin temyiz itirazlarının reddi talep edildi. Başsavcılık, Kadir Şeker dosyasını bozma istemiyle Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderdi.