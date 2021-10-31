Kadın polisten hayat kurtaran müdahale!

İstanbul'un Şişli ilçesi Nişantaşı Vali Konağı Caddesi üzerinde yaşanan olayda, Atakan Sönmez (20), trafikte yaşanan kavgada N.T. ve Ü.T. isimli şahıslar tarafından göğsünden bıçaklandı. Can havliyle koşarak kaçan genç, trafik ekibini görünce yanlarına gidip yardım istedi.
Araç içerisindeki polisler gencin ilk olarak ne istediğini anlamayarak araçtan aşağıya indi. Bu sırada Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan kadın trafik polis memuru Sema Küçükşimşek, gencin göğsünden bıçaklandığını anlayarak yere oturmasını isteyip müdahale etmeye çalıştı.
KADIN POLİS GENCE TAMPON YAPTI
Küçükşimşek, tişörtüyle gencin kanayan bölgesine tampon yapıp kan kaybını önlemeye çalışırken, diğer polis 112'yi arayarak olay yerine ambulans istedi. Çevredeki vatandaşlar ise polislerin çevresine toplanarak, cadde üzerinde yoğunluğa neden oldu. Küçükşimşek, uzun süre tampon yapmaya devam ederken, ambulans trafik yoğunluğundan olay yerine ulaşmakta zorlandı.
ZAMANINDA HASTANEYE YETİŞTİRDİLER
Ambulansın olay yerine ulaşamaması üzerine kadın trafik polisi Sema Küçükşimşek ve ekip arkadaşı yaralı genci ekip aracına alarak Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan genç, polislerin müdahalesiyle hayata tutundu. Doktorların baygınlık geçiren gencin kısa bir süre daha hastaneye getirilmemiş olması halinde hayatını kaybedeceğini söylediği öğrenildi.
HAYAT KURTARAN MÜDAHALE ANLARI KAMERADA
Şişli’de yaşanan trafik polislerinin göğsünden bıçaklanan genci hayatta tutmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde gencin koşarak polislerin yanına gelip yardım istediği ve sonrasında polislerin ilk olarak müdahale ettiği, daha sonra ise genci araca alarak olay yerinden ayrıldıkları görülüyor.
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