Bu sefer kadın hasta! Kadın doktora acilde saldırı!

İstanbul'da, 17 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde Pendik Devlet Hastanesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre, KADES uygulaması ihbarına göre polis gittiği otelde kavga eden bir çifti sağlık kontrolü için Pendik Devlet Hastanesi'ne götürdü.
PRATİSYEN DOKTORA SALDIRDI
Kavgaya karışan ve alkollü olduğu iddia edilen kadın götürüldüğü hastanenin acil servisinde görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'e saldırdı.
SAÇLARINDAN TUTTU BIRAKMADI
İHA'da yer alan habere göre Demir'in saçını arkadan tutarak çeken kadına polisler ve çevredekiler müdahale etti. Doktor Demir'in saçı uzun uğraşlar sonucu kadından kurtarılabildi.
Doktor Esma Demir, adı henüz öğrenilemeyen kadından şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
"BUNA NE ZAMAN KİM DUR DİYECEK"
Öte yandan Esma Demir sosyal medya hesabından olayı duyurdu. Olay anına ilişkin görüntüleri de paylaşan Demir, “Ben acil serviste çalışmakta olan bir doktorum. 17 Kasım günü sabaha karşı nöbette iken fiziksel şiddete maruz kaldım. Olay olduğundan beri kafamı toplamaya sakin olmaya üzülmemeye çalışıyorum ama inanın bu gerçekten sandığımdan daha zormuş. Bana aniden sebepsiz saldıran şahıs hakkında adli süreçler başlatıldı.
"BU GÖRÜNTÜLER BENİ YARALIYOR"
Bu görüntüleri buraya koymak beni ne kadar yaralıyor tahmin bile edemezsiniz. Ancak görmeyen gözler belki bu kez görür büyük bir farkındalık oluştururum umuduyla bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum.
Sağlık çalışanları olarak çoğu gün uğradığımız sözel şiddete karşı maalesef tepkisiz kalmaya çoktan başlamıştık ancak bu ve bunun gibi olaylar da hiç de az yaşanmıyor biliyorum.
"MESLEĞİN İKİNCİ YILINDA YAŞADIM"
Bir gün benim de başıma gelebileceğinin korkusunu çalışırken içimde hep taşıyordum. Mesleğimde 2'nci yılımın daha başındayken uğradığım bu şiddet ümidimi, şevkimi çokça tüketse de yine de haykırmak istiyorum. Buna ne zaman, nasıl, kim 'dur' diyecek, bilmiyorum ama artık yeter" ifadelerine yer verdi.
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