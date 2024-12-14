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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kadıköy’de emlakçılar silahla çatıştı: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Kadıköy’de emlakçılar silahla çatıştı: 2 ölü

        İstanbul Kadıköy'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, 2 emlakçı buluştukları müteahhit ofisinde birbirlerine ateş açtı. Olayda iki emlakçı da hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 09:34 Güncelleme: 14.12.2024 - 09:49
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        Emlakçılar çatıştı! 2 ölü
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        Kadıköy’de alacak verecek tartışması yaşayan 2 emlakçı buluştukları müteahhit ofisinde silahlarla birbirine ateş açtı. Olayda 2 emlakçı hayatını kaybetti.

        Olay, 15.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi’nde bulunan bir binanın 8.katındaki ofiste meydana geldi.

        İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan 2 emlakçı, bir müteahhitin ofisinde buluştu. Bir süre sonra emlakçılar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar yanında taşıdıkları silahlarla birbirine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 2 emlakçı olay yerinde hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası hayatını kaybeden şahısların cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

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