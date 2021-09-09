Kaçırılan Şilan Topal kurtarıldı

KURTARILDI! Son dakika haberleri: Göz göze göre kaçırılan genç kadından haber var

İstanbul’da yaşayan 22 yaşındaki bir çocuk annesi Şilan Topal, şiddet gördüğü için ayrıldığı ve 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat Topal tarafından dün kaçırıldı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Şişli’de zorla taksiye bindirilerek kaçırılan Şilan Topal olayında yeni gelişme yaşandı.

GEÇ KADIN KURTARILDI

Olayın ardından harekete geçen polis, genç kadının Gaziosmanpaşa’da bir eve götürüldüğünü belirledi. Bugün düzenlenen baskınla Şilan Topal tutulduğu evden kurtarıldı.

Genç kadını kaçıran boşanma aşamasında olan eşi Mithat Topal ve kendisine yardımcı olan bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.