31 OCAK 2022 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Kabinede revizyon normaldir. Bayrağı teslim alan arkadaşımız yeni enerji, vizyonla hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürmektedir. Yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini kurduğumuz 2018 yılından bu yana 6 bakanımız değişti. Bundan sonra da elbette gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz. Bizim için asıl hedef ülkemizi 2023 hedefine ulaştırmak, gençlerimize büyük ve güçlü Türkiye'yi emanet etmektir.

Hepimiz faniyiz, insanlar gelir geçer, önemli olan şu gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hangi görev, unvan, sorumluluk mevkiinde bulunursak bulunalım, bunu başarabilirsek ne mutlu bize. Tuğla üstüne tuğla koymadıkları halde ekmeğini yediklerini, suyunu içtiklerini, havasını soludukları vatanlarına layık olamayanlar da var.

'AZERBAYCAN'DAN ALDIĞIMIZ DOĞALGAZ MİKTARINI ARTIRDIK'

Bunları milletimizi o engin ferasetine havale ediyoruz. İnşallah ülkemizi bölgesinin ve dünyanın lider devleti yaparak bu kutlu mücadeleyi nihayetine uğraştıracağız. Ülkemizin son 20 yılında bize bu imkanı veren, insanımızın başını dik durmasını sağlayan Rabbime binlerce hamdolsun.

Türkiye son yılların en bereketli ve elbette onunla birlikte zahmetli kışını geçiriyor. Son haftalarda yağan karla en azından bu yıl için rahat bir nefes aldık. Kar yağışının bastırdığı ilk günlerde şehirlerarası yollarda, şehir içi ulaşımında çeşitli sıkıntılar yaşandı. Karayolları ekiplerimiz şehirlerarası yolları, belediyeler kendi sorumlu alanlarındaki yolları açık tutmak için harekete geçti.

Kar yağışıyla birlikte toprağın doymasını, barajların doymasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. İnşallah Şubat, Mart, Nisan ayında yeterli yağış alır bereketli yılı hep birlikte yaşarız.

Tarımsal destekleme bütçesini 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini çiftçilerimizle paylaşmak istiyorum. Hububat üreticilerimizin girdi desteklerini yüzde 127 oranında arttırdık. İran'la aramızdaki doğalgaz hattının karşı tarafta arıza sebebiyle doğalgaz arzında azalma ortaya çıkmıştır. Arızanın giderilmesi çalışmalarını havaların ısındığı aylara bırakılması konusunda İran'la mutabık kaldık, doğalgaz akışını yeniden başlattık.

Azerbaycan'dan aldığımız doğalgaz miktarını arttırdık. Tuz Gölü ve Silivri'deki yeraltı doğalgaz depolama tesislerini devreye soktuk.