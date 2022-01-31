'HAFTA SONU ZONGULDAK'TA OLACAĞIZ'
Eser ve hizmet siyasetimizin meyvelerini toplamak olarak kabul ettiğimiz bu açılış törenleri aynı zamanda şehirlerimizin nereden nereye geldiğini görebilmemize de vesile oluyor. Bizden önceki dönemde yapılanların 5-10 katı eseri milletimizin hizmetine vermeyi müşahede etmekten gurur duyuyoruz.
Biz asla ülkesinden bihaber, milletinden kopuk salon siyasetçilerinden olmadık, olmayacağız. Bu hafta sonu Cumartesi günü inşallah Zonguldak'ta olacağız. Oradaki tünel, kavşak düzenlemelerinin açılışını yapacak, Zonguldaklı hemşehrilerimizle birarada olacağız.
'YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARIMIZIN SAYISINI 20'YE ÇIKARIYORUZ'
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sadece milletimizin ne istediğine, ne beklediğine, ne talep ettiğine bakarak yönümüzü belirledik, bundan sonra da aynı şekilde istikamet tayin edip yola devam edeceğiz. Orman yangılarındaki altyapımızı güçlendirecek adımlarımızı arttırıyoruz. Yerli ve milli İHA araçlarını 8'e, helikopter sayımızı 55'e çıkartıyoruz. Yapay zeka uygulamalarını daha etkin şekilde kullanarak yangın riski ve seyrini yakından takip edecek bir sistemi de kuruyoruz.
Eğitim verdiğimiz 100 bin vatandaşımızla önemli bir gönüllü gücü oluşturuyoruz. Tıpkı kar yağışının rahmeti ve zahmetinin birlikte tezahür etmesi gibi, Türkiye'nin girdiği kalkınma ve büyüme sürecinde elbette sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Yaşadığımız dönüşüm, değişimin, hedef büyütmenin neticeleridir. Ülkemize kurulan tuzakları aşarken, ayağımıza takılan çelmelerin üzerinden atlarken yaşadığımız sıkıntılar da var.
'HAMDOLSUN OYUNLARIN HEPSİNİ BOZDUK'
Türkiye hem tarihi hem coğrafi böyle bir süreci asla rahat bırakılmayacak, kendi haline terk edilmeyecek, hele hele kimi toplumlar gibi desteklenmeyecek iddialara, müktesebata sahip bir ülkedir. Geçmişte nicelerinin yaptığı gibi ülkemizin ayağına takılan pranga, sırtına yüklenen kamburlara rıza gösterip sadece günü kurtarmaya koşsaydık belki de bu kadar hücuma maruz kalmazdık. Ama milletimizin karşısına alnı ak, başı dik çıkarak söz edemezdik. Türkiye eğitim, sağlık, güvenlik, adalet, ulaştırma, enerji, tarım ve şehirciliğe her alanda dünya ile yarışacak altyapıya sahipse ısrarla kendi yolumuzda yürümeye borçluyuz.
Bölgesinde ve dünyada yaşanan her krizde siyasi, diplomatik, askeri, istihbari olarak gözlerin döndüğü, tavrının beklendiği bir ülke isek bunu sözde müttefiğe yaslanmaya değil kendi yüreğine, bileğine borçludur.
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