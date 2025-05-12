KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.44’te başladı. Toplantının sona ermesinin ardından Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

KABİNE KARARLARI AÇIKLANDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye' hedefimize engelleri aşarak, önyargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi tahkim etme amacıyla büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik bir eşiği daha aştık. Alınan kararı, ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz. Terörün, şiddetin devreden çıkmasıyla, başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere, her alanda yeni dönemin kapıları açılacaktır. İstihbarat teşkilatımız, diğer birimlerimiz, herhangi bir yol kazasının yaşanmaması için bundan sonraki süreci çok büyük bir hassasiyetle takip edecektir. (Terörsüz Türkiye hedefi) Biz de devlet aklı ve ciddiyetiyle gereken takibi anbean yapacağız" ifadelerini kulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Terörsüz Türkiye' çalışmalarına samimiyetle sahip çıkan ittifak ortağımız MHP Genel Başkanı Bahçeli başta olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Kökenlerimiz, inançlarımız farklı olsa da hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşlarıyız. Hep beraber Türkiye'yiz ve biz birlikte güçlüyüz. Örgütün kendini feshi ve silah bırakmasıyla, artık bir daha yıllar boyunca neredeyse her gün ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır. Açıklamayı, Kuzey Irak, Suriye ve Avrupa başta olmak üzere, örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle.

Şehitlerimizin ve gazilerimizin gururlu, onurlu ve şerefli annelerine bir kez daha sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Bizler cenneti annelerin ayaklarının altına sermiş bir inancın müntesipleriyiz. Gerek millet gerekse fert olarak annelerimize ne kadar sahip çıkarsak o kadar huzur ve felaha ereceğimizin bilinciyle çalışıyoruz.

"DÜNYA BİR YOL AYRIMINA GELMİŞTİR"

Milletimize söz verip de ulaştığımız tüm hedefler gibi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu kuvveden fiile mutlaka çıkaracağız. Yaşanan onca acının ve sıkıntının ardından daha aydınlık, müreffeh geleceğin milletimizin beklediğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bölgemizde ve dünyada çok kritik gelişmelerin vuku bulduğu dönemde yaptığımız bir kabine toplantımızı daha az önce tamamladık. Çevremizdeki krizlerin ülkemiz ekonomisine, güvenliğine olan etkilerini ele aldık. İnsanlık olarak son yılların en sancılı günleri yaşadığımız bir gerçektir. Dünyanın bir yol ayrımında olduğu her geçen gün daha net görülüyor.

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"86 MİLYONUN GÜVENLİĞİ EMİN ELLERDE"

İnsanlık bir bilinmezlik girdabına doğru hızla sürükleniyor. Türkiye büyük küçük demeden herkesi etkileyen bu kaotik iklimi en iyi yöneten ülkelerden biridir. Salgınla mücadelede ülkemize büyük avantaj sağlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'ye asimetrik imkanlar kazandırmaktadır. Milletimizin takdir ve teveccühü ile hayata geçirilen yönetim değişikliğinin isabete günden güne daha iyi anlaşılmaktadır. Milletimizin şu hakikati bizzat gördüğüne inanıyorum; küresel siyaset ve ekonominin fırtınalı döneminde Türkiye'nin kaptan köşkü Allah'a binlerce kez hamdolsun ki liyakatlı, tecrübeli ve dirayetli kadrolara emanettir. 86 milyonun istikbali güvende, emin ve ehil ellerdedir.