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Kabine AFAD'da toplanıyor! Gündemin tek maddesi deprem!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündemini 10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli iki depremin yarattığı hasar olacak. Depreme ilişkin yapılan çalışmalar, bölgedeki vatandaşların ihtiyaçları, enkaz kaldırma çalışmaları görüşülecek

Giriş: 14.02.2023 - 07:36 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Kabine AFAD'da toplanıyor! Gündemin tek maddesi deprem!
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının ana gündemini Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 10 ili vuran deprem oluşturacak.

Kabinesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında saat 15.00'te toplanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kabine toplantısının tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.

Depreme ilişkin yapılan çalışmalar, bölgedeki vatandaşların ihtiyaçları, enkaz kaldırma çalışmaları görüşülecek

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