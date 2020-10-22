Japonya'dan dikkat çeken Uzakdoğu açıklaması!

AA

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, göreve geldiği eylül ayı sonrası, ülkenin en güneyinde bulunan Okinawa eyaletinde konuşlu askeri üslere ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Naha ilçesindeki Hava Öz Savunma Kuvvetlerini (ASDF) denetleyen Nobuo, Çin ve Kuzey Kore'nin bölgesel güvenliği tehdit eden faaliyetlerine tepki gösterdi.

"ÇİN UÇAKLARIYLA ÇOK KARŞILAŞIYORUZ"

AA'da yer alan habere göre Nobuo, nisanda Okinawa'ya bağlı Yonaguni adası yakınlarında seyreden uçak gemisini ve Kagoşima açıklarında Amami-Oşima adası civarındaki şüpheli denizaltı hareketliliğini anımsattı. ASDF jetlerinin Çin'e ait askeri uçaklarla birçok kez karşılaştığını belirten Nobuo, bölgenin değişken güvenlik ekseninde Japon birliklerinin "hazırbulunurluğunu" övdü.

"KUZEY KORE 70 FÜZE DENEMESİ YAPTI"

"Kuzey Kore 2016'dan beri 70'ten fazla balistik füze denemesi yaptı. Çin de Japonya etrafında hareketliliğini artırıyor" diyen Nobuo, ülkenin güvenliği sorumluluğunu taşıyan ASDF personelinin tetikte ve uyanık olmasını istedi.