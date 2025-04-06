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        Haberler Spor Motor Sporları Japonya'da kazanan Max Verstappen - Motor Sporları Haberleri

        Japonya'da kazanan Max Verstappen

        Formula 1'de Japonya Grand Prix'sini pole pozisyonunda başlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.04.2025 - 12:47 Güncelleme: 06.04.2025 - 12:50
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        Japonya'da kazanan Verstappen
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. etabı Japonya Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

        Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte yapılan yarış, 53 tur üzerinden düzenlendi. Verstappen, pole pozisyonunda başladığı yarışı, 1 saat 22 dakika 06.983 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.Sezonun ilk etabı Avustralya'da galip gelen McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris, Verstappen'in 1.423 saniye gerisinde ikinci oldu. Takım arkadaşı Avustralyalı pilot Oscar Piastri ise liderin 2.129 saniye arkasında üçüncü sırayı elde etti.

        Bu sezonun ilk iki yarışında da McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri zafere ulaşmıştı. Sezonun dördüncü yarışı Bahreyn Grand Prix'si, 13 Nisan'da düzenlenecek. Japonya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

        Pilotlar1 - Lando Norris (Büyük Britanya): 62 puan2 - Max Verstappen (Hollanda): 61 puan3 - Oscar Piastri (Avustralya): 49 puan4 - George Russell (Büyük Britanya): 45 puan5 - Kimi Antonelli (İtalya): 30 puan

        Takımlar1 - McLaren: 111 puan2 - Mercedes: 75 puan3 - Red Bull: 61 puan4 - Ferrari: 35 puan5 - Williams: 19 puan

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