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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Jahrein için 3 yıla kadar hapis istemi | Son dakika haberleri

        Jahrein için 3 yıla kadar hapis istemi

        Sosyal medyada "Jahrein" adıyla bilinen Ahmet Sonuç hakkında 3 yıl kadar hapis istemiyle dava açıldı. 1 aydır cezaevinde bulunan 'Jahrein' dün tahliye edilmişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:43 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:43
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        Jahrein için 3 yıla kadar hapis istemi
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        Antalya'da "Jahrein" rumuzuyla sosyal medyada yayın yapan Ahmet Sonuç hakkında "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Sosyal medya yayınlarında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan, itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ahmet Sonuç hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan "sanal devriye" çalışmasında "Jahrein" rumuzlu Ahmet Sonuç'un Twitch isimli sosyal medya hesabından her kullanıcıya açık şekilde canlı yayın yaptığının belirlendiği aktarıldı.

        Sanığın toplum, akraba, aile ve çocuk ilişkilerinde ahlaki değerlere aykırı müstehcen konuşmaları içeren yayın yapmak suretiyle, üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, Sonuç'un, "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

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