İzmir'i şiddetli sağanak vurdu!

İzmir'de sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yolları su bastı, rögarlar taştı.
AA'da yer alan habere göre, sağanağa hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına ve kapalı yerlere sığındı.
Fotoğraf: DHA
Kentin ana arterlerinden Karşıyaka'daki Anadolu Caddesi'nde su birikintileri araçların ilerlemesini güçleştirdi.
Bornova'nın Kemalpaşa Caddesi'nde de sürücüler, yolların suyla dolması nedeniyle zor anlar yaşadı.
Fotoğraf: İHA
Yollardaki su birikintileri trafik yoğunluğunu olumsuz etkiledi. Kayganlaşan yollar nedeniyle kazalar meydana geldi.
Fotoğraf: İHA
"SUYUN ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORUZ"
DHA'nın haberine göre de, kentte etkili olan sağanakta sularıyla dolan cadde ve sokaklardaki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kavşaktan geçmek için biriken suyun çekilmesini bekleyen sürücülerden Mutlu Çağlar, "Suyun çekilmesini bekliyoruz. Aracım da su alacak. Aracımı ve kendimi tehlikeye atmamak için beklemekten başka çarem yok. Yolda kalan arabalar da oldu. Burada herhangi bir çalışma yapıldığını görmedim" dedi.
Ali Sezer Tüfekçi ise "Burada böyle bir şey ilk kez oluyor. Altyapıda sorun var. Düzelttiklerini söylediler ama demek ki düzeltilmemiş" ifadelerini kullandı.
Fotoğraf: DHA
BORNOVA'DA ÜNİVERSİTE HASTANESİNİ SU BASTI
Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Hastanesi'nin polikliniklerinin olduğu binada da su baskını yaşandı. Hastanenin ilk katındaki tüm servislerin faaliyetleri dururken, personel suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Suların bastığı ilk katta bulunan sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ıslanmamak için ayaklarına poşet geçirip binadan çıktı.
'AYAKLARIMA POŞET GEÇİRDİM'
Hastanede kızı tedavi gören Emine Uslu, "Bir anda yağmur şiddetli şekilde gök gürültüsüyle birlikte bastırmaya başladı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Hastam vardı, hastanede kızım yatıyordu ama yukarıdaki katlarda olduğu için onun açısından sorun olmadı. Bir anda yağmur çamur bastırdı ve poliklinikler su doldu. Mağdur kaldık çıkamadık, mecbur ayaklarıma poşet geçirdim" dedi.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir
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