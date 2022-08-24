İzmir'i şiddetli sağanak vurdu!

İzmir'de sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yolları su bastı, rögarlar taştı.

Fotoğraf: İHA

"SUYUN ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

DHA'nın haberine göre de, kentte etkili olan sağanakta sularıyla dolan cadde ve sokaklardaki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kavşaktan geçmek için biriken suyun çekilmesini bekleyen sürücülerden Mutlu Çağlar, "Suyun çekilmesini bekliyoruz. Aracım da su alacak. Aracımı ve kendimi tehlikeye atmamak için beklemekten başka çarem yok. Yolda kalan arabalar da oldu. Burada herhangi bir çalışma yapıldığını görmedim" dedi.

Ali Sezer Tüfekçi ise "Burada böyle bir şey ilk kez oluyor. Altyapıda sorun var. Düzelttiklerini söylediler ama demek ki düzeltilmemiş" ifadelerini kullandı.