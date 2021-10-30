Depremden nasıl kurtuldular? "Dairemiz adeta kusursuzdu ancak..."

30 Ekim 2020’de İzmir’de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yıkılmış, çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Depremde en fazla kaybın yaşadığı Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından annesi le sağ çıkan Fatma Okay ise Kemalpaşa ilçesinde yüksek binalardan uzak bir yaşam sürüyor.
Annesinin 2, kendisinin de 4 saat enkaz altında kaldığını belirten Fatma Okay, “Deprem döneminde haber izlemiyordum ama bir gün bir haberlerde arkadaşlarımın ölüm haberine rastladım. Çok ağladım. Öldüklerini o an kabul edemedim. 7 ay boyunca psikolojik tedavi gördüm ve sonra arkadaşlarımın mezarına gitmek istedim. Şu an yükseklik korkum olduğu için Kemalpaşa ilçesinde müstakil evde oturuyoruz. Okulum da tek katlı. Zor bir süreç yaşadık. Eskiden arkadaşlarımla apartmanın bahçesinde oyun oynardık. Böyle bir şey olacağını nereden bilebilirdik ki? Her şey daha dün gibi. Sayra Abla ve Feda ile bahçede vakit geçirirdik. Onların ölmesi beni çok üzdü. Böyle bir şeyi kimsenin yaşamasını istemiyorum” sözlerine yer verdi.
“GÖZÜMÜ AÇTIM VE GÖKYÜZÜNÜ GÖRDÜM"
Deprem günü yaşadıklarını anlatan Fatma Okay, “Odamda online derse girmeden önce mutfağa gittim. Deprem olurken başımın döndüğünü sandım ama yukarı baktığımda avize sallanıyordu. Hemen salonda olan annemin yanına gittim. Annemle kolonun dibine gidip depremin durmasını bekledik ama şiddetli sallanıyorduk. Annemin korktuğunu görünce ‘Anne korkma’ dedim. Bütün odalar tek tek yıkıldı. Bina yıkıldığında çığlık sesleri duyduk. ‘Yardım edin, kurtarın’ diyorlardı. Bina yıkıldığında öldüğümü sandım ama sonra annemle birbirimizi teselli etmeye başladık. Ekiplere sesimizi ben duyurdum. Üstümüzdeki bina kalıntılarını kaldırdıklarında aydınlığı gördük. O an gözümü kapatıp güzel şeyler düşünmeye çalıştım. Hayal kurdum. Enkazla ilgilenmedim. Gözümü açtığımda annemi çıkarmışlardı. Enkazda tek kalmıştım. Beni kurtarıp sedyeye koyduklarında gözümü açtım ve gökyüzünü gördüm. O an Allah’a şükrettim” ifadelerini kullandı.
“BİNANIN SÜSÜNE PÜSÜNE ALDANDIK"
Bir daha aynı acıların yaşanmaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Fatma Okay, “Binalarınızı kontrol edin. Sonunuz bizim gibi olmasın. Kentsel dönüşüme girmemezlik yapmayın. Kim suçluysa da şikayetçiyim. Binaları yapanlar ve denetleyenler görevlerini yerine getirsin. Böyle acılar yaşanmasın” diye konuştu. Anne Sema Okay da, “Deprem nedeniyle travma yaşadık. Yüksek binalarda oturamıyoruz. Binaların süsüne püsüne bakmamak gerekiyor. Biz buna aldanmıştık. Rıza Bey Apartmanı’na, 6 yıl önce taşınmıştık. Daire çok güzeldi. İç mimar tarafından çok güzel döşenmişti. Adeta kusursuzdu ancak depremde bina tamamen yıkıldı” dedi.
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