Dev köprü bloğu araçların üzerine düştü!

Türkiye İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Faciada dehşete düşüren görüntüler kaydedildi.

Kentte deniz sularının sokakları kapladığı ve marinalarda gelgitlerin meydana geldiği anlarda, yapım aşamasındaki büyük bir köprünün dev bloğu da devrildi.

Devrilen dev bloğun park halindeki çok sayıda aracın üzerine düştüğü görüldü.