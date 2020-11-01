İzmir depremi son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Tüm Türkiye'nin kalbi İzmir'de atıyor. Merkez üssü Seferihisar'da meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalardan vatandaşlar kurtarılmaya çalışılıyor. Son dakika deprem bilgilerine göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi, yaralıların sayısı ise 896'ya ulaştı. İşte İzmir depremi son dakika haberleri
İZMİR SON DURUM - 1 KASIM 2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bir seferberlik halinde çalışıyoruz. 26 farklı çalışma grubumuzla tüm çalışmalarımız devam ediyor. 26 ekip, arama-kurtarma faaliyeti başta olmak üzere barınma, enerji, ulaşım gibi alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Hasar tespit çalışmalarını devam ediyor. 1238 binada çalışmaları tamamlamış durumdayız. Toplamda 6 yıkık, 7 acil yıkılacak, 13 ağır hasarlı, 4 orta hasarlı binamız var. Sahada hasar tespit çalışmarımız devam ediyor. Tüm gücümüzle bu çalışmaları tamamlamak istiyoruz. Hasar tespit çalışmalarını 10 günden daha erken sürede tamamlamaya çalışıyoruz. Hasarlı binalara, orta hasarlı da olsa hiçbir vatandaşımızın girmelerini önermiyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. 6 alanda 8 bağımsız birimimiz var. 9 apartmanda çalışmalar tamamlandı, 8 apartmanda çalışmalar sürüyor. İzmir'de ağır hasarlı 26 bina acil olarak yıkılacak" dedi.
İZMİR'DE CAN KAYBI ARTIYOR
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 51'e yükseldiğini açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 07.00 itibarıyla depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 812 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 51 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, yaralanan 896 kişiden 682'sinin taburcu edildiği, 214 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.
DOĞANLAR APARTMANI'NDAN 3 CANSIZ BEDEN
İzmir'i vuran depremde yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı'nın enkazında sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Ekipler, saat 09.30 sıralarında enkaz altından 3 kişinin cansız bedenini çıkardı.
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından şu ana kadar 14´ü sağ toplam 24 kişi çıkarıldı.
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