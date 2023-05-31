Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sağanak İzmir'de sele yol açtı!

Evleri su bastı! Sağanak İzmir'de sele yol açtı

Türkiye'nin birçok kentini etkileyen şiddetli sağanak İzmir'de sele yol açtı. Kentte bazı ev ve iş yerlerini su basarken caddeler göle döndü. Bazı araçların sular altında kaldığı görüldü

Giriş: 31.05.2023 - 16:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sağanak İzmir'de sele yol açtı!
DHA

İzmir'in Çiğli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken, çok sayıda araç caddelerde biriken suya gömüldü.

DHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısının ardından İzmir öğleden sonra yağmurun etkisi altına girdi.

YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Bazı noktalarda rögarlar taştı. Çiğli ilçesinde bazı sokak ve caddeler suyla kaplandı, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Köyiçi Mahallesi'nde ev ve iş yerini su basarken, çok sayıda araç caddelerde biriken suya gömüldü. Yağmura hazırlıksız dışarı çıkanlar zor anlar yaşadı.

Su basan ev ve iş yerlerinde vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti. Her yağmur sonrası aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, altyapı sorunlarının çözülmesini istedi.

"SÜREKLİ TADİLAT YAPIYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Sakine Özyurt (55), "Evlerimize ve iş yerlerimize sular girdi. Rögarlar yetersiz. Doluyor. Taştan sular hep evlerimize, dükkanlarımıza giriyor. Her sene böyle mağdur oluyoruz. Lütfen buna bir çare bulunsun" dedi.

Mahalle esnaflarından Erdem Balyacı (42), "Rögarlar taştı. Sel suyu etkili oldu. Evlere ve iş yerlerine sular girdi. Felaket yaşadık" derken Nurullah Altun (45), "Her sene aynı. Rögarlar hep tıkanıyor. Önceden bir çalışma yaptılar ama yine çare bulamadılar. Dükkanımızı ev su basıyor. Sürekli tadilat yapıyoruz bıktık. Buna bir çare bulmaları lazım. Bizim kendi imkanlarımızla onarıyoruz" dedi.

Yine iş yerine su basan esnaflardan Özgür Kaplan (45) da " Yine dükkanımıza su bastı. Rögarlar taştı. Zarar büyük" diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Galatasaray şampiyonluğu Florya'da taraftarıyla kutladı
Galatasaray şampiyonluğu Florya'da taraftarıyla kutladı
"Kupa derbiye gelecek!"
Cumhurbaşkanlığı kabinesi son kez toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı kabinesi son kez toplanıyor
4 bölge için gök gürültülü sağanak uyarısı
4 bölge için gök gürültülü sağanak uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.