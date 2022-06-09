İzmir'de ormanlık alanda feci yangın!

Yeğenli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışma başlatıldı.