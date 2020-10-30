Doğanlar Apartmanı niye çöktü?

İzmir depremi, en çok Bayraklı’yı vurdu. Çünkü hem zemin yapısı hem de yapı stoku bakımından İzmir’in en riskli ilçesi Bayraklı…
17 bina enkazında kurtarma çalışmaları sürerken deprem sırasında binaların yıkılma anına dair dehşet verici görüntüler geliyor. Örneğin Bayraklı’nın Manavkuyu semtindeki Doğanlar Apartmanı’nın çökme anları, İzmir depreminin simge görüntüsü oldu diyebilirim.
Etraftakilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Doğanlar Apartmanı, büyük bir gürültüyle olduğu yere çöküyor. Peki bir binanın olduğu yere çökmesi mühendislik olarak bize neyi anlatıyor?
Üstelik yanındaki binalar sağlam dururken bir binanın olduğu yere yıkılması neyin göstergesi? Binayla ilgili bir yapım hatası olduğu belli de nasıl bir yapım hatasından bahsedilebilir böyle bir çökmede?
İşte bu soruları, depremin olduğu saat itibariyle Bayraklı’ya giden ve yıkılan binaları inceleyen İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş’a sordum. Eylem Ulutaş, yıkılan binalarla ilgili ilk tespitlerini şöyle anlattı:
YAN YANA 2 BİNA… NEDEN BİRİ YIKILDI?
“Depremin hemen ardından Bayraklı’daki yıkılan binalarda inceleme yapmaya başladım. Örneğin 2 bloklu bir bina ama binanın biri yıkılmış. Muhtemelen aynı müteahhit tarafından yapılmış, aynı malzeme kullanılmış.
Peki biri ayakta diğeri niye yıkılmış? İncelemelerimde alt katta dükkanların olduğunu gördüm. Yani bu dükkanlar için kolonlara zarar verilmiş olabilir. Bir binanın olduğu yere çökmesi kolonlara bir müdahale yapıldığını düşündürür.
Yan yatan binalar ise yük dengesinin bozulduğunu düşündürür. Bayraklı’da hiçbir mühendislik hizmeti almamış binalar var. Bir de imar affıyla yapı kayıt belgesi alan herhangi bir mühendislik hesabı olmaksızın yapılmış binalar var. O binalardaki tehlikeyi düşünmek bile istemiyorum.”
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