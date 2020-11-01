Çürük raporu verilen o binayla ilgili flaş açıklama!

SON DAKİKA İZMİR'DE DEPREM: Çürük raporu verilen o binayla ilgili flaş açıklama! - Haberler

DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, belediye tarafından çürük raporu verdiği ortaya çıkan Doğanlar Apartmanı'nın eski yöneticisi Mine Serin, konu hakkında daire sakinlerinin anlaşmazlığa düşmesi sebebiyle görevini bıraktığını söyledi.

DHA'nın haberine göre Serin, “Raporda zeminde 3. derece sıvılaşma olduğu söylendi. 'Bu binayı boşaltın ve başka kurumlara konuyla ilgili başvurun' ifadesi de vardı. Ben de tekrar toplantı yaptım.

Toplantıda birinci katta oturan beyin konu hakkında bilgisi olan arkadaşı geldi. Ancak bize menfaatimiz olduğunu söyleyerek iftira atıldı. Yapılan baskılar neticesinde görevi bıraktım. Apartman sakinleri sıvılaşmayı kabul etmeyerek her yerde olduğunu iddia ettiler. Ben de vebale girmeyeceğimi söyledim ve yöneticiliği bıraktım" dedi.