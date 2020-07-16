AFAD, saat 21:09'da İzmir Urla merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.00 kilometre olarak açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER



KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 16 TEMMUZ 2020

2020.07.16 17:04:15 40.7567 35.2538 5.0 -.- 3.0 2.9 DIPHACI-MERZIFON (AMASYA) İlksel

2020.07.16 16:25:33 37.2320 37.5317 12.2 -.- 2.0 -.- BUYUKKARAKUYU-YAVUZELI (GAZIANTEP) İlksel

2020.07.16 16:07:14 39.4935 26.1298 14.3 -.- 1.9 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.07.16 15:12:06 38.2555 26.6960 20.4 -.- 1.5 -.- YAGCILAR-URLA (IZMIR) İlksel

2020.07.16 13:58:23 38.4897 38.8763 3.6 -.- 1.7 -.- CAVUSLU-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2020.07.16 13:24:30 38.4402 39.1713 12.1 -.- 0.5 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.07.16 13:07:39 39.1668 27.7382 0.0 -.- 1.4 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.07.16 12:51:53 38.8943 27.8903 0.0 -.- 1.7 -.- KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.07.16 11:57:17 37.2453 28.2383 0.0 -.- 1.9 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel

2020.07.16 11:52:18 37.2063 27.8882 0.0 -.- 1.6 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.07.16 10:52:33 41.1648 28.7815 0.0 -.- 0.7 -.- ARNAVUTKOY (ISTANBUL) İlksel

2020.07.16 10:41:49 36.3753 27.8200 29.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.07.16 10:36:03 35.3205 33.3842 0.0 -.- 1.6 -.- KIBRIS-GIRNE İlksel

2020.07.16 09:46:52 38.4207 38.6277 2.9 -.- 1.2 -.- MEYDANCIK-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel