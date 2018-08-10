ABD ile yaşanan gerilim sonrası dövizde yaşanan artışa çözüm bulmak için İYİ Parti ve BBP çağrıda bulundu. İYİ Parti ekonomik sorunların çözümü için bir araya gelmeye davet ederken, BBP lideri Destici ise 'Liderler Zirvesi' çağrısında bulundu.

BBP lideri Destici sosyal medya platformu Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Yaşadıklarımız, bir yönüyle; 15 Temmuz’un tankla, uçakla, mermiyle değil, dolarla gerçekleştirilmeye çalışılan versiyonudur. Barbarlıkla bize diz çöktüremeyenler, bu sefer “ekonomi darbesi teşebbüsü” ile emellerine ulaşmak istemektedirler.

Türkiye’nin son dönemdeki kararlı ve bağımsız politikaları, bu olayların esas nedenidir. Dış güçler biliyorlar ki artık teröriste göz açtırmayan, darbecilere diz çökmeyen, konu; Türk ve İslam dünyasının menfaati olduğunda elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bir Türkiye vardır.

Ekonomi politikalarında elbette yanlışlar yapılmıştır. Bu ayrı bir konudur. Fakat şu gayet açıktır ki doların bu yönlü hareketi çok net bir biçimde "dış müdahaledir”. Öncelikle, dolar fiyatlarının yükselmesine sevinç çığlıkları atan zihniyet ile artık yüzleşmenin zamanı gelmiştir.

Öte yandan, yönetime tavsiyemiz ise, bir an evvel tüketim ve israf ekonomisinden, üretim ve tasarruf ekonomisine geçilmesi, şatafatlı harcamalardan kaçınılması, üretimi destekleyecek topyekûn bir ekonomi seferberliği ilan edilmesidir.

ABD merkezli karşılaştığımız saldırı sadece hükümete yönelik değil, Türkiye'ye yöneliktir. Milli meselelerde duyarlılığı olan ve Meclis'te temsil edilen siyasi parti liderleri Cumhurbaşkanı'nın daveti ile toplanmalı ve bu saldırılara karşı birlikte mücadele mesajı verilmelidir.”

İYİ PARTİ'DEN DE ÇAĞRI

İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabından da ekonomik sorunların çözümü için bir araya gelme teklifinde bulunuldu.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Türk Lirası’nın değer kaybına sebep olan kararlar alınırken birlikte değildik ama çözüm için bir araya gelebiliriz. Hükümetten, siyasi partilerin ekonomi kurmayları ile geniş katılımlı bir toplantı talep ediyoruz.