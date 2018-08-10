10 AĞUSTOS 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
ABD ile yaşanan gerilim sonrası dövizde yaşanan artışa çözüm bulmak için İYİ Parti ve BBP çağrıda bulundu. İYİ Parti ekonomik sorunların çözümü için bir araya gelmeye davet ederken, BBP lideri Destici ise 'Liderler Zirvesi' çağrısında bulundu.
BBP lideri Destici sosyal medya platformu Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:
“Yaşadıklarımız, bir yönüyle; 15 Temmuz’un tankla, uçakla, mermiyle değil, dolarla gerçekleştirilmeye çalışılan versiyonudur. Barbarlıkla bize diz çöktüremeyenler, bu sefer “ekonomi darbesi teşebbüsü” ile emellerine ulaşmak istemektedirler.
Türkiye’nin son dönemdeki kararlı ve bağımsız politikaları, bu olayların esas nedenidir. Dış güçler biliyorlar ki artık teröriste göz açtırmayan, darbecilere diz çökmeyen, konu; Türk ve İslam dünyasının menfaati olduğunda elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bir Türkiye vardır.
Ekonomi politikalarında elbette yanlışlar yapılmıştır. Bu ayrı bir konudur. Fakat şu gayet açıktır ki doların bu yönlü hareketi çok net bir biçimde "dış müdahaledir”. Öncelikle, dolar fiyatlarının yükselmesine sevinç çığlıkları atan zihniyet ile artık yüzleşmenin zamanı gelmiştir.
Öte yandan, yönetime tavsiyemiz ise, bir an evvel tüketim ve israf ekonomisinden, üretim ve tasarruf ekonomisine geçilmesi, şatafatlı harcamalardan kaçınılması, üretimi destekleyecek topyekûn bir ekonomi seferberliği ilan edilmesidir.
ABD merkezli karşılaştığımız saldırı sadece hükümete yönelik değil, Türkiye'ye yöneliktir. Milli meselelerde duyarlılığı olan ve Meclis'te temsil edilen siyasi parti liderleri Cumhurbaşkanı'nın daveti ile toplanmalı ve bu saldırılara karşı birlikte mücadele mesajı verilmelidir.”
İYİ PARTİ'DEN DE ÇAĞRI
İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabından da ekonomik sorunların çözümü için bir araya gelme teklifinde bulunuldu.
Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Türk Lirası’nın değer kaybına sebep olan kararlar alınırken birlikte değildik ama çözüm için bir araya gelebiliriz. Hükümetten, siyasi partilerin ekonomi kurmayları ile geniş katılımlı bir toplantı talep ediyoruz.
— İYİ Parti (@iyiparti) August 10, 2018
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!