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İYİ Parti lideri Akşener: Rövanş meselesi ortadan kalksın

İYİ Parti lideri Meral Akşener Umre Anneleri'yle bir araya geldi. Akşener, "Yarın bir karar vereceksiniz. Bu kararın ülkemiz, evlatlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye için hayırlı olanı Cenabı Hak nasip etsin. Artık bu rövanş meselesi ortadan kalksın, bu ülke barışsın" dedi

Giriş: 13.05.2023 - 14:54 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener: Rövanş meselesi ortadan kalksın
Akşener: Rövanş meselesi ortadan kalksın
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İYİ Parti lideri Meral Akşener Umre Anneleri'yle bir araya geldi. Akşener'in konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Sayın Erdoğan'ın seçileceği son seçim. 5 sene sonra bir daha aday olamıyor. Bir daha da parlamenter sistemin konuşulacağı bir sistem olmayacak. 28 Şubat'ı yaşamış, bugün utanmadan 28 Şubat'ın faili haline getirilen bu kardeşiniz, onun ailesi ne düşünüyor? Bugün 28 Şubat'ın mağdurların işbaşına getirdiği arkadaşlar, '28 Şubat'ı yaptıran kişi' diyorlar. Evim basıldı, kocamı aldattığıma dair iftiralar yapıldı. Benim ailem ne düşünüyor?

Bu dil ile seçime gidildi ve Sayın Erdoğan kazandı. Bu tuhaf rejimi değiştirebilecek imkanımız yok. Bu ülkede haksızlık had safhada. Artık o kadar işin cılkı çıktı ki Sayın Binali Yıldırım sizleri, bizleri işgalci görüyor. Oğlunun ve kendi hakkında Cayman adaları, Panama belgeleri, Hollanda... Binlerce, milyarlarca dolarlık hesaplardan bahsediliyor. Onun için biz savaşa gidiyoruz. Savaşa gitmiyoruz, Türkiye'nin geleceği açısında önemli bir seçime gidiyoruz.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçilecek. Ne Meral Akşener'in ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun parmağıyla gösterdiği kişi hakkında işlem başlatamayacak. 82 puan almış gencin yerine 54 puan almış kişinin atanamayacağı sistem kurulacak. Artık bu işi bitirelim. Sayın Kılıçdaroğlu kazansın, Sayın Erdoğan'ı da saygıyla uğurlayalım. Bu bir seçim, karar sizin.

Yarın bir karar vereceksiniz. Bu kararın ülkemiz, evlatlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye için hayırlı olanı Cenabı Hak nasip etsin. Artık bu rövanş meselesi ortadan kalksın, bu ülke barışsın.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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