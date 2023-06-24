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İYİ Parti'de kurultay günü! Akşener tek aday, köklü değişiklikler gündemde

İYİ Parti bugün 3. Olağan Büyük Kongresi'ni düzenliyor. ATO Congresium'da yapılan kurultayda Meral Akşener tek aday olurken, parti yönetiminde önemli değişiklikler bekleniyor

Giriş: 24.06.2023 - 09:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İYİ Parti'de kurultay günü! Akşener tek aday, köklü değişiklikler gündemde
HABERTURK.COM / AA

İYİ Parti'nin 3. Olağan Büyük Kurultayı başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tek aday olduğu kurultayda GİK ve MDK'de önemli değişiklikler bekleniyor.

İlçe ve il kongrelerini ocak ayı sonunda tamamlayan İYİ Parti, büyük kurultayı 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları dolayısıyla ertelemişti. Seçimin ardından sonuçları değerlendiren partinin, 24 Haziran'da yapma kararı aldığı 3. Olağan Büyük Kurultay'da Genel Başkan ile 50 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçilecek.

ATO Congresium'da başlayan kurultayda, 1350 delege oy kullanacak.

GİK VE MDK'DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER

Parti kulislerinde partinin yerel seçimlere daha dinamik bir kadroyla hazırlanmayı hedeflediği, bu çerçevede GİK ve MDK'de köklü değişiklikler olacağı ve seçime tek aday olarak girmesi beklenen Akşener'in kurultay sonrası belirlenecek Başkanlık Divanı'nda yeni isimlere yer vereceği konuşuluyor.

AKŞENER'İN MESAJLARI BEKLENİYOR

Kurultayda, partinin kuruluş amaç ve ilkeleri ile ittifakla ilgili açık mesajlar vermesi beklenen Akşener, kurultayın ardından yoğun bir şekilde yerel seçim odaklı il gezilerine başlayacak.

ORTAK AKIL PLATFORMU ADAY ÇIKARMAYACAK

Seçimlerin ardından İYİ Parti Kurucular Kurulu üyeleri Ethem Baykal ve İsmet Koçak'ın sözcülüğünde "partinin kurucu iradesinden uzaklaşıldığı" gerekçesiyle Ortak Akıl Platformu kurulmuş, bunun üzerine partinin 81 il başkanı Akşener'e destek deklarasyonu yayımlayarak kurultayda Akşener'i aday gösterme kararı almıştı.

Ortak Akıl Platformu Sözcüsü Baykal, kurultayda aday çıkarıp çıkarmayacaklarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, partiden istifaların arttığını belirterek, "Buna katalizör olmamak için kurultayda aday çıkarmayacağız." dedi.

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