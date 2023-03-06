İYİ Parti'de kritik toplantı! Gözler yapılacak açıklamada

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti yöneticileriyle görüşmek üzere genel merkez binasına geldi.

Akşener’i genel merkez ek binasına gelişinde İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve diğer yetkililer karşıladı.

Partisinin bazı yöneticileriyle görüşeceği öğrenilen Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

Son duruma ve toplantıya ilişkin değerlendirmesi sorulan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ise "İyi olacak." ifadesini kullandı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın bugün yapacağı toplantıya katılmayacağını söyledi.

Akşener'in bazı parti yöneticileriyle yapacağı toplantı için genel merkez ek binasına gelen Ağıralioğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Genel Başkan Akşener'in bugün yapılacak Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağının sorulması üzerine Ağıralioğlu, "Genel Başkan'ımız bugünkü toplantıya katılmayacak." dedi.