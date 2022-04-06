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İzmir'de 3 kadının itfaiye aracı kullandığı görüntülere ilişkin davada beraat kararı
İzmir'de 3 kadının itfaiye aracı kullandığı görüntülere ilişkin davada karar açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde 3 kadından 1'inin itfaiye aracını kullandığı, diğer 2'sinin ise araca tutunarak yolculuk yaptığı görüntüler tartışmalara neden olmuştu. Olayın ardından açılan davada aracı kullanan kadın ile ona izin verdikleri öne sürülen 2 itfaiye personeli beraat etti
İtfaiye aracındaki kadınlarla ilgili davada karar çıktı
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DHA
Olay, 30 Mayıs 2021 tarihinde Konak ilçesinde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen Saniye Kılıç (27) itfaiye aracının direksiyonuna geçip kullandı.
DHA'nın haberine göre, Makbule Özgün Kılıç ile Makbule İnce de aracın arkasına tutunarak yolculuk yaptı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki yağdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede Saniye Kılıç ile itfaiye erleri Gürbüz Acır ve Bahadır Karamanlı hakkında 'Kamuya ait araçların amacı dışında kullanılması' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Makbule Özgün Kılıç ve Makbule İnce için ise ceza istenmedi.
İddianamede, Saniye Kılıç, Makbule Özgün Kılıç, Dilay Güngör, Ezgi Urgan ve Makbule İnce'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Toros İtfaiye Grup Amirliği'ne itfaiye personeli olan Gürbüz Acır'ı (40) ziyaret için gittikleri belirtildi. Gürbüz Acır'ın, itfaiye aracı kullanmak istediğini söyleyen Saniye Kılıç ile itfaiye araçlarının bulunduğu garaj bölümüne gittikleri ifade edildi. İddianamede ayrıca, Acır'ın garajdan bir itfaiye aracını garajın önüne çıkartarak çalışır vaziyette Saniye Kılıç'a bırakıp kullandırttığı, kendisinin de yolcu koltuğuna oturduğu kaydedildi.
4 dakika sürdüğü belirtilen olayla ilgili iddianamede, "Saniye Kılıç'ın itfaiye aracının sirenini çaldığı, itfaiye amirliğinin bahçesinde tur attığı, Makbule Özgün Kılıç ile Makbule İnce'nin de aracın arka kasa bölümünde ayakta seyahat ettikleri ve tanıkların o anları cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medya hesaplarında yayınlamalarıyla olayın ortaya çıktığı belirtildi" denildi.
İtfaiye personeli Bahadır Karamanlı'nın (47) da itfaiye aracını şahsi bir işte kullanılmasına müsaade ettiğine de iddianamede dikkat çekildi.
'KULLANDIĞIM ARAÇ EĞİTİM ARAZÖZÜYDÜ'
İzmir 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında ifade veren Saniye Kılıç, çocukluğundan beri itfaiye araçlarına merak duyduğunu belirtip, "Gürbüz Acır'a da bu konu için ricada bulundum. Kullandığım araç eğitim arazözüydü. Aracı kullanırken çekilen görüntülerimi Instagram'dan gizli hesaptan paylaştık ancak birileri bu görüntüleri alarak sosyal medyada yaymış. Beraatimi istiyorum" dedi.
'MİSAFİRLERİ VE MERAK EDENLERİ İTFAİYE ARAÇLARINA BİNDİRİYORDUK'
Diğer sanık Gürbüz Acır da suç kastı olmadığını belirtti. Acır, "Gelen misafirleri ve merak edenleri itfaiye araçlarına bindiriyorduk. Böyle bir uygulama vardı, Saniye Kılıç da yaklaşık 3-4 metre kadar itfaiye aracını sürdü. İtfaiye eri Bahadır Karamanlı zaten olay sırasında olay yerinde değildi. Suç kastım yoktur, beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.
Davanın geçen 28 Mart'ta görülen ikinci duruşmasında diğer sanık Bahadır Karamanlı da ifade verdi. Karamanlı, "Aracın kullanılmasında sorumluluğum yoktur. Araçların anahtarları devamlı üzerlerinde durur. Suçsuzum" dedi.
'SUÇUN YASAL UNSURLARI OLUŞMADI'
İfadelerin alınmasının ardından mütalaasını veren savcı, sanıkların beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verip, duruşmayı bitirdi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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BERAAT! Son dakika haberleri: İtfaiye aracındaki kadınlarla ilgili davada karar çıktı/son-dakika-itfaiye-aracindaki-kadinlarla-ilgili-davada-beraat-karari-3400191
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