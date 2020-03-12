Dr. Macchini, “Savaş tam anlamıyla patladı ve mücadele gece gündüz kesintisiz devam ediyor ama yatak ihtiyacı gibi bir dram var. Boşaltılan bölümler birbiri ardına etkileyici bir şekilde hızla doluyor" diyerek, insanları, koronavirüsü kötü bir grip vakası olarak tanımlamamaya davet etti.