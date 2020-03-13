Son dakika işyerinde öldürdü! Boşanma aşamasında! Bir can daha!

AA

Konya'da edinilen bilgilere göre hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Bayram Ş. (37),boşanma aşamasında olduğu eşi Münevver Ş.'nin (30),muhasebe servisinde görev yaptığı özel hastaneye geldi. İkili arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

POLİS KAÇARKEN ZANLIYI YAKALADI

AA'da yer alan habere göre bu sırada yanında bulunan tabancayla ateş eden Bayram Ş., Münevver Ş.'yi başından yaraladı. Yaralı kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobiliyle kaçmaya çalışan cinayet zanlısı koca, hastane çevresindeki polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.