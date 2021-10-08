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İşte o feci son kamerada! Doktor bir anda yola çıktı

İstanbul Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda yaptığı kaza sonrası polisin de geldiği olay yerinde tutanak tutulduğu sırada doktor İbrahim Eskitütüncü'ye hafriyat kamyonu çarptı. Olay yerinde yaşamını yitiren doktorun, aniden yola çıktığı feci kaza anı hafriyat kamyonunun kamerasına yansıdı

08.10.2021 - 12:50 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı
İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı
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DHA

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi TEM Otoyolu'nda yaptığı kaza sonrası, tutanak tutan doktor İbrahim Eskitütüncü'ye hafriyat kamyonu çarptı. Eskitütüncü, olay yerinde yaşamını yitirirken, kaza anı hafriyat kamyonunun kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.40 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Bahçelievler'deki bir hastanede doktorluk yapan İbrahim Eskitütüncü, 34 CCY 449 plakalı otomobiliyle maddi hasarlı kazaya karıştı.

KAZA TUTANAĞI SIRASINDA ANİDEN YOLA FIRLADI

Kazanın ardından olay yerine gelen polisin kaza tutanağı tuttuğu sırada aniden yola çıkan doktora, hafriyat kamyonu çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Eskitütüncü'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Doktorun cansız bedeni savcı incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Yaşanan feci kaza ise, hafriyat kamyonunun kamerasına yansıdı. Görüntülere Eskitütüncü'nün yola çıkması ve kamyonun çarptığı anlar yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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