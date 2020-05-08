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Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Manisa Köprübaşı'da, ülkemizde ender görülen Angut kuşu ve yavrularına bir kedi tarafından zarar verildiğinin görülmesi üzerine Angut kuşu ve yavruları personelimiz tarafından kurtarılmış, kuşlar tedavinin ardından Doğa Koruma personeli ile birlikte doğal ortamına bırakılmıştır" denildi.

VİDEO PAYLAŞIMI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Jandarma tarafından olaya ilişkin video görüntüsü de haberle birlikte paylaşıldı. Paylaşım kısa süre içinde sosyal medya platformunda binlerce kişi tarafından beğenilerek paylaşıldı.