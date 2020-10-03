DHA

Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ bölgesinde başlayan yoğun çatışmalar, 7. günü geride bıraktı. Ermeni güçlerin 27 Eylül´de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, karşı atağa geçen Azerbaycan ordusu, ilerleyişini dört koldan sürdürüyor.

KUZEYDEN VE GÜNEYDEN KUŞATTI

DHA'da yer alan habere göre Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesini, kuzey ve güneyden kuşatan Azerbaycan ordusu, bir grup Ermeni askeri esir aldı.

PERİŞAN HALLERİ KAMERAYA YANSIDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, beyaz barakla teslim olan Ermeni askerlerinin perişan haldeki durumuna ilişkin yeni görüntüleri servis etti.

5 GÜNDE 1.2 MİLYAR DOLARLIK TEÇHİZATI YOK ETTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda ilk 5 günde Ermenistan ordusuna ait 1.2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatların imha edildiğini duyurdu.

İMHA EDİLEN TANK VE ZIRHLI ARAÇ 230 OLDU



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yeni üsler kurularak Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri teçhizatın imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık, 27 Eylül´den 2 Ekim´e kadar imha edilmiş askeri teçhizat listesinde; 230 tank ve diğer zırhlı araçları, 250 topçu bataryası, roketatar, havan, 38 hava savunma cihazı, 10 komuta-kontrol ve komuta gözlem noktası, 7 mühimmat deposu, 130'dan fazla araç ve bir adet S-300 uçaksavar füzesi sisteminin yer aldığını belirtti.